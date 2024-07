Colpo di scena ad Acireale, lasciano il direttore sportivo e l'allenatore 

Improvviso ribaltone in casa Acireale. Il direttore sportivo Ettore Meli ed il tecnico Michele Facciolo hanno lasciato il club, terminando, così, dopo poche settimane, la loro avventura in granata. Lo hanno comunicato tramite una nota stampa, che pubblichiamo in forma integrale: “Spettabile Società, come preannunciato informalmente, comunico e formalizzo che non sono più il direttore sportivo dell’Acireale e che Michele Facciolo non è più l’allenatore. Purtroppo, sopraggiunti contrasti e differenze di vedute hanno determinato l’impossibilità di continuare con serenità e piena fiducia il mandato conferitoci”. Di seguito le osservazioni di Meli: “In questo breve periodo, ho avuto il piacere di conoscere e frequentare il presidente Enrico Strano, persona eccezionale, veramente per bene e dal grande spessore umano, che ha fatto tanto per me e per l’Acireale, sempre in silenzio e con grande rispetto verso tutto e tutti, che alla fine è andato ko per sfinimento. Mi devo scusare con il vostro Capitano Peppe Savanarola, che mi era stato descritto come “il lupo cattivo” (cosa a cui all’inizio avevo anche creduto), invece si è dimostrato una persona che pensa solo al bene della squadra e della città e vederlo piangere a dirotto quella sera mi ha veramente toccato e se vi è un grande rimpianto è quello di non averlo chiamato prima.

Un saluto a tutti i veri tifosi dell’Acireale, quei tifosi che vogliono il bene della squadra e con i quali avrei voluto festeggiare dopo le vittorie e soffrire dopo le sconfitte. Un saluto al dg Pasquale Leonardo, che mi ha scelto, e al dirigente Alessandro Trovato. Mi sia consentito sotto il profilo meramente sportivo, una considerazione: il mio modo di intendere il calcio è fatto di armonia, disciplina, lavoro di gruppo, spirito di sacrificio, unità di intenti e, soprattutto, meritocrazia. Quest’ultima parola per qualcuno ha un significato ambiguo, per me, invece, è molto chiaro. Mi è anche stato rimproverato che Acireale non è Sant’Agata. Io rispondo che il calcio è uguale dappertutto e che il modo per farlo è uno solo: c’è un allenatore che allena e che decide chi scende in campo, chi subentra e chi va in tribuna, assumendosi le proprie responsabilità e se i risultati non arrivano viene mandato a casa insieme al ds. Ci ho messo tutto me stesso con grande voglia e passione, sicuramente avrò commesso qualche errore ma ho sempre cercato di pensare e lavorare per far crescere e migliorare”. In attesa della comunicazione ufficiale della dirigenza, cominciano a circolare i nomi di possibili successori. Di certo, l'estate dell'Acireale è iniziata in modo fin troppo vivace, non il migliore per preparare un campionato di serie D.