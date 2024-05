L’Acireale cambia i quadri tecnici, salutati mister Marra ed il ds Chiavaro

Cambiano i quadri tecnici dell’Acireale. Dopo aver conquistato un lusinghiero quinto posto nel girone I del campionato di serie D, valso la qualificazione alla semifinale playoff, persa in casa del Siracusa, sono arrivate le prime ufficialità di importanti cambiamenti. Lo stesso club granata ha comunicato, tramite una nota sulla propria pagina facebook, la separazione consensuale con il direttore sportivo Agatino Chiavaro:

“Ringraziandolo per il lavoro svolto fin qui nella stagione della rinascita, durante la quale ha contribuito a raggiungere gli obiettivi prefissati, la società augura a lui le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera”. Non siederà, invece, sulla panchina acese nella prossima annata agonistica l’allenatore Sasà Marra, che ha reso noto l’addio sui propri canali sociali: “Ciao Acireale, è stato bello e molto intenso, come in tutte le città e squadre blasonate nelle quali ho avuto la fortuna di giocare ed allenare. Un abbraccio a tutti”. Detto di queste due partenze illustri, si attendono adesso movimenti in entrata.