Acireale, Giuseppe Savanarola saluta la sua squadra del cuore 

E' terminata con un emozionato post la lunga storia d'amore calcistica tra Giuseppe Savanarola e l'Acireale. Dopo le tante chiacchiere rese note nelle ultime settimane, è stato proprio l'ex capitano dei granata a scrivere un toccante saluto alla sua amata squadra nel profilo facebook.

"Arriverà la fine, ma non sarà mai la fine. 193 volte, 47 gol, gioie condivise con tutti voi, città, amici, fratelli da una vita! Solo un anima, solo un colore, solo un amore dal primo giorno che ho avuto la fortuna di onorarti e onorarvi, indossando quella maglia e fascia, che per me e la mia famiglia sono state e saranno vita per sempre ! Ciao mio piccolo ricordo in cui nascosi anni di felicità! Ricorda che certe cose non hanno una fine!! Con un nodo alla gola, ma con tanto tantissimo amore vi abbraccio.. Il vostro Capitano Peppe Savanarola". Venerdì Savanarola terrà una conferenza stampa (inizio ore 18.00) nel Palazzo della Città.