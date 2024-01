Serie D, l'Acireale presenta la maglia celebrativa del Carnevale  

Una maglia per celebrare il Carnevale. I giocatori dell'Acireale la indosseranno nelle prossime partite del campionato di serie D. L'originale iniziativa sarà presentata sabato (ore 10.30) nei locali del Palazzo del Turismo nel corso di una conferenza stampa. Il progetto (realizzato fattivamente dallo sponsor tecnico Macron in serie limitata) nasce dalla partnership promo-pubblicitaria tra la società granata e la Fondazione del Carnevale di Acireale. Durante l'incontro con i giornalisti, che verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebook ufficiale dell'Acireale, interverranno il direttore generale Pasquale Leonardo, il sindaco Roberto Barbagallo ed il presidente della Fondazione del Carnevale Nando Ardita.

La squadra allenata da Sasà Marra si sta preparando, intanto, per la partita di domenica pomeriggio in casa del San Luca (vietata alla tifoseria acese), valida oer la 24^ giornata del girone I. Proseguono, inoltre, i lavori allo stadio "Aci e Galatea" riguardanti il terreno di gioco. Si sono alternati step intensi per un rifacimento importante, conseguente al lungo periodo di criticità, nel quale il manto erboso si è trovato in condizioni non idonee.