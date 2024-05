Serie D, l'Acireale riparte da mister Michele Facciolo e dal ds Ettore Meli 

Dopo i saluti e i ringraziamenti per il buon lavoro svolto al tecnico Sasà Marra e al ds Agatino Chiavaro, l'Acireale è subito ripartito da Michele Facciolo, che sarà il nuovo allenatore, e dal direttore sportivo Ettore Meli, entrambi provenienti da un’annata eccellente al Città di Sant’Agata. Calabrese, classe 1964, prima di allenare a Sant’Agata di Militello, Facciolo ha collezionato esperienze importanti da vice, soprattutto, con un grande ex dell’Acireale, Giacomo Modica, in piazze come Messina, Vibo Valentia e Cava dei Tirreni. Il suo esordio in panchina risale all’annata 2000-2001, quando mostrava già un’idea di calcio votata a fare la partita, a presentare sul campo squadre belle da vedere e capaci di offrire ai tifosi un calcio divertente. Un’idea, questa, radicata in lui insieme all’attenzione rivolta ai giovani, da seguire e far crescere, attraverso un lavoro mirato.

Meli ha contribuito in maniera significativa all’ascesa del Città di Sant’Agata con piazzamenti di prestigio negli ultimi anni, grazie alla costruzione di organici in grado di esprimere un gioco spumeggiante ed efficace. La sua presenza accanto a mister Facciolo rafforza un connubio, che la dirigenza acese spera possa portare risultati di rilievo. Entrambi hanno incontrato la proprietà della club granata, nelle persone di Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano, raggiugendo l'accordo per la prossima stagione agonistica. A breve ci sarà, in conferenza stampa, la presentazione alla città legata al prosieguo del progetto.