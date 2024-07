Il presidente dell'Acireale Enrico Strano intende uscire dalla società

Altro inatteso scossone per l'Acireale. Dopo le dimissioni del direttore sportivo Ettore Meli, che ha annunciato anche la fine del rapporto con il tecnico Michele Facciolo, il presidente Enrico Strano ha comunicato l’intenzione di uscire dalla società granata, mettendo a disposizione gratuitamente le proprie quote, con prelazione per l’altro presidente Giovanni Di Mauro.

Sottolineando l’irrevocabilità di questa sua volontà, legata a una diversità di vedute emersa nell’ultimo periodo, fa presente "la propria intenzione di dare il suo contributo per iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie D, come ultimo atto verso una realtà che continua e continuerà ad amare - si legge nella nota ufficiale del club -. Ringrazia quanti gli sono stati vicino durante questo difficile ed esaltante anno, che lo ha visto alla guida, con Di Mauro, della SSD Città di Acireale 1946, augurando le migliore fortune a proprietà e dirigenza".