Serie D, cambio di stadio per la partita San Luca-Catania: si giocherà a Locri

Cambio di campo per la partita che il Catania disputerà domenica prossima contro il San Luca. La notizia era già nell'aria e adesso è diventata ufficiale a tutti gli effetti. Il dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha dato infatti comunicazione che la gara San Luca-Catania, in programma domenica 15 gennaio alle ore 14.30 e valevole per la diciannovesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata presso lo stadio “Macrì” di Locri, con capienza limitata nel rispetto di quanto disposto dal Commissariato di Siderno della Questura di Reggio Calabria.