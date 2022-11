Serie D, Catania-Canicattì: le formazioni ufficiali

Manca pochissimo al fischio d'inizio (14:30) del match Catania-Canicattì, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Gli allenatori delle due squadre hanno fatto le loro scelte, confermate dalla pubblicazione delle formazioni ufficiali. Michele Zeoli, che per l'occasione sostituisce tra le fila rossazzurre lo squalificato Giovanni Ferraro, opta per alcuni cambi rispetto all'undici-tipo. In difesa spazio per Boccia sulla corsia di sinistra, con Castellini spostato al centro mentre in attacco viene proposto un tridente "over" con Sarno, Sarao e De Luca. Schieramento a specchio per il Canicattì di mister Bonfatto che punta a giocare al "Massimino" una partita sbarazzina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Sarao, De Luca. A disposizione: Groaz, Lubishtani, Somma, Pedicone, Palermo, Russotto An., Forchignone, Giovinco, Sarao. Allenatore: Zeoli.

CANICATTI’ (4-3-3): Scuffia, Di Mercurio, Pettinato, Conti, Tedesco; Cardinale, Privitera, Sidibe; Scopelliti, Manfrè, Iezzi.

A disposizione: Amata, Russo, Fuschi, Sinatra, Santapaola, Bozzanga, Scalisi, Corrado, Licciardello. Allenatore: Bonfatto.