Serie D, poker al Castrovillari: festa del Catania al "Massimino"

Quinta gemma stagionale su 5 partite giocate in campionato per il Catania che replica l'ottima prestazione in casa con la Vibonese regolando col punteggio di 4-0, sempre al "Massimino", il Castrovillari. Prova maiuscola per i rossazzurri di mister Giovanni Ferraro che vanno a segno con Sarao, Sarno e Jefferson (doppietta): tutte le reti etnee sono state realizzate nella ripresa. Sono 15 adesso i punti in classifica della compagine catanese che continua la propria marcia in Serie D (Girone I).

Le prime fasi del match vedono un Catania molto abile a sviluppare gioco privilegiando la corsia di destra sull'asse Rapisarda, Rizzo-Lodi, Forchignone. Al 10' i rossazzurri reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano, ma l'arbitro lascia proseguire. Padroni di casa comunque pericolosi a più riprese, senza riuscire però a concludere verso la porta. Al 13' punizione rossazzurra dopo un altro fallo di mano stavolta sanzionato sulla trequarti, ma Lodi non sfrutta l'occasione colpendo la barriera.

Un minuto dopo il Castrovillari si fa vedere dalle parti di Bethers che chiude ogni velleità sul classe 2003 Bonofiglio. Al 16' ancora gli ospiti che cercano di prendere le misure al Catania e ripartire: La Ragione calcia da lontano, pallone fuori. La reazione degli etnei in un tiro dopo un ottimo disimpegno da parte di Forchignone, anche qui mira da rivedere. Col passare dei minuti i calabresi riescono sempre più ad essere propositivi, ma la difesa catanese non offre spazi agli attaccanti per segnare. Al 26' si ripropongono i rossazzurri: lunga azione manovrata sulla fascia mancina che porta Lodi al tiro di destro, sfera che si perde altissima rispetto alla porta difesa da Leonardo Caruso. Al 33' sugli sviluppi di una punizione Lorenzini si trova il pallone tra i piedi a seguito di una carambola, il suo tiro finisce sul palo. Il Catania sale nuovamente in cattedra sul finire del primo tempo, tanti i cross in mezzo che però non vengono sfruttati a dovere. Il primo tempo, dopo 2' di recupero, finisce a reti bianche.

La ripresa, che si apre con gli stessi 22 in campo, vede subito gli etnei propositivi con De Luca che tira in porta facendo perdere però la sfera di pochissimo fuori alla destra dell'estremo difensore avversario. Poco dopo Rapisarda pennella dalla destra, cross per Sarao che colpisce malissimo di testa. Al 52' il Catania sblocca la partita: la palla arriva sulla trequarti proprio a Sarao che tira con precisione all'angolino sul palo di Caruso che però non riesce ad evitare il goal. La rete galvanizza i catanesi presenti al "Massimino", sono 14.593. I siciliani ci riprovano ancora, proprio con Sarao che conquista un angolo che non sortisce effetti. Tra il 57' e il 58' girandola di sostituzioni (al 50' era entrato Palermo per Lodi tra le fila dei rossazzurri): dentro Jefferson e Sarno al posto dell'autore della rete Sarao e De Luca, mentre nel Castrovilli c'è spazio per Potenza e Simone Caruso per La Ragione e Bonofiglio. Solo Catania in campo per questa fase della partita e al 61', direttamente dalla bandierina del corner, Sarno - appena entrato sul rettangolo di gioco - segna il goal del raddoppio, nell'azione pesa un clamoroso "liscio" di Potenza che avrebbe potuto spezzare la traiettoria della sfera. Gara in controllo per la squadra in vantaggio che al 70' conquista un calcio di rigore per un fallo su Forchignone, atterrato da un difensore: dal dischetto Jefferson non sbaglia ed è 3-0. Adesso il match è assolutamente in discesa, il Castrovillari molla e il Catania va a nozze, costruendo anche la trama del 4-0 al 75', Rapisarda serve il pallone perfetto nel cuore dell'area piccola per Jefferson che fa doppietta. I decibel dei cori della tifoseria catanese si alzano vertiginosamente, in tribuna anche la dirigenza festeggia sorridente. Nella mischia anche Ferrara per Somma al 75' e Giovinco per Rizzo allo scoccare dell'80 (con conseguente cambio di modulo tattico, dal 4-3-3 al 4-2-3-1). In casa Castrovillari dentro pure Mirabelli, Asslani e Filomia ma l'esito della partita è segnato. Gara in cassaforte per il Catania senza ulteriori sussulti dopo altri 3' minuti di recupero.

CATANIA-CASTROVILLARI 4-0 52' Sarao, 61' Sarno, 71' e 75' Jefferson (rig.)

CATANIA (4-3-3): Bethers 7; Rapisarda 7, Lorenzini 6.5, Somma 6.5 (dal 75' Ferrara 6), Castellini 6.5; Rizzo 6 (dal minuto 80' Giovinco 6), Lodi 6.5 (dal 50' Palermo), Vitale 6.5; De Luca 5.5 (dal 57' Sarno 6.5), Sarao 6.5 (dal 57' Jefferson 6.5), Forchignone 6.5.

A disposizione: Groaz, Boccia, Lubishtani, Buffa. Allenatore: Ferraro 6.5.

CASTROVILLARI (4-3-3): L. Caruso 5; Anzillotta 6, Moi 5.5, Stranieri 5.5 (dal 76' Mirabelli 6), Brignola 6 (dal minuto 84' Filomia sv); Trovato 6.5, Cosenza 6 (dal 76' Asllani 6), Capristo 5.5; Bonofiglio 6 (dal 58' S. Caruso 6), La Ragione 6.5 (dal 58' Potenza 6), Longo 5.5.

A disposizione: Golia, Pittari, Filomia, Dorato. Allenatore: Pugliese 6.

ARBITRO: Michele Pasculli (Como).

Assistenti: Antonio Alessandrino (Bari) e Giovanni Francesco Massari (Molfetta).

Ammoniti: Cosenza

Note:

Recupero 2'-3' Angoli 8-1

14.593 spettatori al “Massimino” (11.427 abbonati, 3.166 muniti di biglietto).