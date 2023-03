Trasferta insidiosa per il Catania, Ferraro: "Dimostreremo nostro valore"

Mancano poche ore all'inizio di Città di Sant’Agata-Catania, in programma domani alle 15. Giovanni Ferraro in conferenza stampa tiene ancora alta la concentrazione, pretendendo da parte dei suoi che non ci sia alcun calo di attenzione da qui al termine della stagione. "Abbiamo fatto dei buoni allenamenti. Siamo pronti per sostenere un’ulteriore prova di forza e fiduciosi che anche domenica dimostreremo il nostro valore. La squadra è motivata. Affrontiamo un buon avversario, ben allenato, che sta disputando un grande campionato nonostante siano a 18 punti di distacco da noi. Sono terzi in classifica E hanno messo a segno 51 gol. È una squadra in salute con giocatori di gamba. Sarà fondamentale vincere i duelli individuali e creare superiorità numerica".

Non c'è ancora da sentirsi appagati. "Da qui alla fine, a prescindere da chi va in campo, abbiamo un obiettivo ben chiaro - spiega l'allenatore rossazzurro -. Restano nove finali da giocare. Bisogna vincere il più possibile. La classifica guardiamola a fine stagione, farlo ora non ci porta nulla. Ho una rosa ampia e ognuno vuole dare il proprio contributo e chi sopperisce alle assenze è sempre motivato a dimostrare quanto vale capendo l’importanza della città di Catania. Mancano ancora tante trasferte con avversarie che lottano per la salvezza. Saranno partite complicate. Noi vogliamo dare un’impronta ancora più marcata. Veniamo giudicati dai punti e dai risultati. Difesa solidissima? Il merito è anche degli attaccanti che fanno pressione, dei centrocampisti, che sviluppano molto la fase di non possesso mettendosi in linea. I nostri difensori si allenano in settimana con attaccanti di valore, aspetto determinante e non so quante altre squadre hanno questa fortuna. Allestire una rosa così forte con tanti attaccanti è stata la vera forza del Catania oltre agli allenamenti sostenuti settimanalmente con grande qualità e intensità".

L'assenza di Sarno. "Giovinco può trovare più spazio? Innanzitutto va detto che se giochiamo con Chiarella il sostituto Under è Forchignone o viceversa. Se gioca De Luca abbiamo Russotto in alternativa, Jefferson e Sarao come punte. Ci sono così tante opzioni che mi sembra riduttivo parlare di un singolo. Rispettiamo tutti i calciatori, poi a fine campionato ognuno di loro ne avrà beneficiato per il futuro. Pure chi disputa poche partite sa di far parte di una grande rosa, non c’è alcuna bocciatura se non gioca. Per me Giovinco è un giocatore importante a prescindere dal fatto che scenda in campo o meno. De Respinis ha sostenuto due allenamenti perché ha avuto la febbre. Giusto inserire chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Sarno martedì si opera e ne avrà per 3-4 mesi, conosciamo tutti il suo valore, il contributo che ha offerto. A fine campionato festeggerà con noi la vittoria del torneo".

"Domenica Castellini ha giocato con la febbre - prosegue Ferraro -, Somma è disponibile al 70%. Litteri sta un po’ meglio da quasi un mese si allena a ritmi alti. La sua condizione fisica sta crescendo tanto ma voglio ricordare che abbiamo una decina di attaccanti in rosa, bisogna dare le giuste motivazioni a tutti. Scenderemo in campo con lo stesso spirito di sempre. Sappiamo che chiunque affronta il Catania vuole conquistare una vittoria storica. Questo rende più semplice per loro la preparazione mentale del match. Si è creata una famiglia, la coesione del gruppo ci ha portati a questi risultati. Il pubblico è trascinante e anche domenica ci aiuterà a dare una spinta in più. Sono molto contento di questo. A fine stagione ci ricorderemo di un anno fantastico, di essere stati scelti dalla società nell’anno della ripartenza condividendo la gioia tutti insieme di essere stati artefici di questo campionato”.

Il tecnico ha convocato ventiquattro giocatori in vista del match che si disputerà allo stadio "Biagio Fresina" ed è valido per la ventiseiesima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23. Ecco gli atleti chiamati dall'allenatore:

1 - Bethers

2 - Boccia

4 - Somma

5 - Rapisarda

7 - An. Russotto

8 - Di Grazia

9 - Litteri

10 - Lodi

11- Forchignone

12 - Bollati

17 - De Luca

18 - Rizzo

21 - Pedicone

22 - Groaz

23 - Palermo

24 - Vitale

26 - Lorenzini

27 - Castellini

31 - Chiarella

32 - Giovinco

35 - De Respinis

70 - Baldassar

79 - Jefferson

99 - Sarao.