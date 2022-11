Catania-Acireale, le formazioni ufficiali: De Luca nel tridente d'attacco, Lodi in regia

Alle 14:30 allo stadio "Angelo Massimino" va in scena Catania-Acireale. Pubblicate le distinte ufficiali delle due squadre, sciolti gli ultimi dubbi della vigilia. I rossazzurri optano ancora per Boccia esterno mancino in difesa, con Lodi in cabina di regia e De Luca nel tridente offensivo, completato da Sarno e Sarao. Acireale schierato a sorpresa con il 4-3-1-2, Bucolo (tra gli ex del match) in campo dal primo minuto con Joao Pedro e Virgillito in mediana. In difesa c'è Cannino con Guarino, Brugaletta e Medico, Limonelli sulla trequarti con Savanarola e Arquin davanti.

FORMAZIONI UFFICIALI CATANIA-ACIREALE

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Sarao, De Luca. All.: Ferraro.

ACIREALE (4-3-1-2): Giappone; Medico, Brugaletta, Guarino, Cannino; Joao Pedro, Bucolo, Virgillito; Limonelli; Savanarola, Arquin. All.: Costantino.