Catania SSD, i convocati: torna Andrea Russotto, Pedicone out

Sono 24 i convocati di Giovanni Ferraro per la sfida che il suo Catania disputerà domani pomeriggio (14:30) contro il Real Aversa allo stadio "Angelo Massimino". Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore rossazzurro ha convocato ventiquattro calciatori per la partita, valevole per la quindicesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Rientra Andrea Russotto, out - tra gli altri - Buffa e Pedicone.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

3 Lubishtani

4 Somma

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

12 Bollati

13 Ferrara

14 Bani

17 De Luca

18 Rizzo

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

30 Sarno

31 Chiarella

32 Giovinco

79 Jefferson

99 Sarao