Catania SSD, 2022 in archivio: un primo bilancio

Nella Catania calcistica il 2022 è un anno che passerà alla storia. Se ciò che è accaduto alle falde dell'Etna fosse una pellicola il titolo del film sarebbe stato senz'altro "All'inferno e ritorno", per i tifosi rossazzurri un'altalena di emozioni, dal baratro rappresentato dal post fallimento del dicembre 2021 con l'esercizio provvisorio del ramo sportivo del Calcio Catania poi interroto fino al viaggio della speranza - simbolico per i supporters etnei - di Rosario Pelligra, arrivato dalla lontana Australia per provare a riportare il calcio che conta nella città che conserva anche le radici più profonde della sua famiglia.

Dal momento della fondazione del Catania SSD sono già passati mesi, è stata costruita una nuova struttura societaria, dirigenziale e una squadra potenzialmente devastante per il girone I di Serie D. Guardando proprio all'aspetto prettamente sportivo, alla chiusura dell'anno e del girone d'andata è possibile cominciare a tracciare un primo bilancio concreto sulle attività sino ad ora svolte.

Non può che essere positiva l'analisi dei numeri generati dalle prime 17 giornate: 13 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta contro il Santa Maria Cilento. Miglior difesa (10 reti subite) e secondo miglior attacco (34 goal fatti) alle spalle del Citta di Sant'Agata. Sono 10 i punti di vantaggio (Catania a quota 42 in classifica) sulle inseguitrici Locri e Lamezia Terme, appaiate in seconda posizione.

Entrando visceralmente dentro le partite, cercando di analizzare più a fondo il rendimento del gruppo allenato da Giovanni Ferraro, emerge come nelle ultime giornate il ruolino di marcia assolutamente "devastante" del Catania abbia lasciato spazio, subito dopo il roboante successo sul Paternò, ad una flessione negativa con prestazioni meno brillanti, un cinismo che ha abbandonato gli attaccanti rossazzurri e una impermeabilità difensiva meno eloquente. Tuttavia i risultati, seppur meno soddisfacenti, hanno permesso di mantenere un buon vantaggio rispetto alle altre squadre. Brillantezza e idee di gioco dovranno essere ritrovate alla ripresa degli allenamenti dopo le festività natalizie, per archiviare al più presto la pratica per il ritorno tra i professionisti in Serie C.

L'ultimo turno contro il Trapani ha permesso alla squadra di salutare al meglio i propri tifosi al "Massimino", anche se durante il match con i granata si è registrata una nota stonata: l'infortunio dell'attaccante Jefferson che ha riportato uno stiramento al flessore della coscia sinistra, per lui si profila oltre un mese di stop.

Iniziato un periodo di importanti analisi sul futuro da parte della proprietà e della dirigenza, al lavoro su più piani per lanciare in orbita il club: strutture, immagine, merchandising e programmazione sugli investimenti sportivi per la costruzione del Catania del futuro, per provare a fare bene anche in Serie C. Intanto c'è da condurre in porto la battaglia per la vittoria della Serie D, non ancora vinta in maniera definitiva. Per questa ragione l'aspettativa di un gruppo combattivo, determinato e famelico, voglioso di una conferma in blocco anche per l'anno prossimo.