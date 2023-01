Serie D, Catania convincente: 3-1 al San Luca, sfatato "tabù" trasferta

Il Catania vince contro il San Luca per 3-1 e sfata il "tabù" trasferta: i 3 punti lontano da casa mancavano da ottobre. Giornata perfetta, dunque, per i rossazzurri che disputano la partita contro i calabresi sul terreno di gioco di Locri trovando la prima rete già al 2' di gara con uno scatenato Andrea Russotto. Pareggio immediato con il goal della domenica di Fiumara, ma il rossazzurro Vitale al 20' ristabilisce l'ordine delle cose trovando il nuovo vantaggio per la sua squadra. Gara in controllo per larghi tratti, finale più intenso del previsto per l'incapacità di archiviare la pratica segnando la terza marcatura che arriva soltanto agli sgoccioli con De Luca al minuto 88'. Successo meritato per la truppa catanese che si avvicina sempre più al raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Con la vittoria in trasferta, la prima del 2023, si avvicina sempre più il traguardo della promozione in Serie C: il Catania vuole inaugurare un altro filotto positivo senza battute d'arresto per affermare definitivamente la propria forza.

Il San Luca, reduce da ore burrascose con l'avvicendamento in panchina tra Cozza e Canonico, cambia volto a sorpresa per la sfida al Catania. Spazio al 3-4-3 sbarazzino con Antonino in porta, la difesa a tre formata da Greco, Ale e Fiumara, a centrocampo Raso, Carbone, Spinaci e Batista mentre in attacco opera il tridente Reinero-Hefiane-Yarkovlev. I rossazzurri invece confermano il 4-3-3. Per il ruolo di estremo difensore torna titotale Bethers, mentre il pacchetto arretrato è composto da Rapisarda e Castellini sugli esterni, con Somma e Lorenzini centrali, in mezzo al campo con Rizzo e Lodi c'è Vitale, che rientra dopo lo stop deciso per ragioni disciplinari, attacco formato da Russotto, Sarao e Chiarella.

La partita è subito vivace e regala sin dai primi istanti emozioni forti. Al 2' il Catania è già in vantaggio: gran pallone servito al centro dell'area da Rapisarda, autore della prima discesa sulla corsia di destra, raccolto da Russotto - al posto giusto nel momento giusto - che fredda Antonino per l'1-0. Oltre un migliaio di tifosi al seguito degli etnei scoppiano di gioia sugli spalti dello stadio di Locri. Il vantaggio sembra spianare la strada ai rossazzurri che giocano con disinvoltura, ma al 6' improvvisamente il pareggio del San Luca col tiro (pregevole) di Fiumara, lasciato colpevolmente libero da centrocampisti e difensori catanesi di sistemarsi per andare alla conclusione cogliendo impreparato anche Bethers che si lascia infilare sul suo palo, incredulo. Il match si mantiene equilibrato e divertente: gli ospiti hanno il pallino del gioco, il San Luca gioca sapendo di non avere nulla da perdere contro la capolista. Al 20' Catania di nuovo avanti con Russotto protagonista in qualità di assist-man stavolta, il servizio perfetto per Vitale che si gira e scarica una botta potente che, nonostante la deviazione del portiere dei calabresi, finisce in porta. Al rientro dunque subito in goal il giovane centrocampista che esulta sfogandosi dopo lo stop forzato mimando il gesto del silenzio. Il nuovo vantaggio etneo viene gestito stavolta con maggiore saggezza dalla squadra di Ferraro che prova in qualche circostanza a farsi vedere anche in proiezione offensiva per chiudere la contesa ma bada soprattutto a rallentare il ritmo. Buona verve per Chiarella e Russotto che aiutano parecchio anche in mediana recuperando palloni preziosi. Un minuto di recupero al termine del quale viene decretata la fine della prima frazione.

Nella ripresa sfida ancora apertissima, ma il possesso palla è nettamente nelle mani del Catania. Al 56' Chiarella prova ad involarsi ma viene saggiamente fermato da Greco. Poco ci prova Rizzo da lontano, palla spedita in corner da Antonino. Al 58' primi cambi della partita: fuori Lodi e Andrea Russotto, dentro Palermo e De Luca. Il San Luca prova a giocare in maniera più incisiva ma superare la difesa avversaria è davvero difficile. Al 62' su azione d'angolo Catania pericoloso con Sarao che prova la botta di prima intenzione, palla fuori, non di molto. Un minuto dopo prima sostituzione per i padroni di casa: Hefiane richiamato in panchina da Canonico, in campo Giampaolo. Al 68' grossa chance per il San Luca, dopo una grande mischia in area seguita alla battuta di un calcio d'angolo, con un colpo di testa controllato da Bethers. La girandola delle sostituzioni continua: al 72' dentro Murdaca per Raso. Col passare dei minuti il Catania si abbassa e il San Luca prende campo ma non riesce a costruire una manovra e delle occasioni degne di nota. Ferraro cambia ancora giocando la carta Giovinco, esce dal campo Sarao al minuto 78'. Pochi secondi dopo gran parata di Antonino su Vitale che calcia a botta sicura dentro l'area di rigore, ma il suo buon tiro viene intercettato miracolosamente dal portiere del San Luca. Al minuto 88' il Catania chiude i giochi: azione perfetta con Boccia che recupera un pallone, poi dato a Giovinco che serve De Luca, difesa sguarnita e conclusione efficace della "zanzara" in porta per il 3-1. De Luca potrebbe replicare poco dopo ma stavolta la fortuna e l'intervento di Antonino gli dicono no. C'è tempo anche per Bani in campo al posto di Rizzo per gli ultimi scampoli del match. Dopo cinque minuti di extratime il triplice fischio finale.

SAN LUCA-CATANIA 1-3 2’ Andrea Russotto, 6' Fiumara, 20’ Vitale, 88' De Luca



SAN LUCA (3-4-3): Antonino 6; Greco 6, Ale 5.5, Fiumara 6.5; Raso 6 (dal 72' Murdaca 6), Carbone 6, Spinaci 6, Batista 6.5; Reinero 5.5, Hefiane 5.5 (dal 63' Giampaolo 6), Yarkovlev 6. A disp.: Zampaglione, Pipicella, Gamez, Patea, Suraci, Favasuli, Maesano 6. Allenatore: Canonico 6

CATANIA (4-3-3): Bethers 5.5; Rapisarda 7, Somma 6.5, Lorenzini 6.5, Castellini 6.5; Rizzo 6 (dal 94' Bani sv), Lodi 6.5 (dal 58' Palermo 6), Vitale 7; Chiarella 7 (dal 69' Boccia 6), Sarao 6 (dal 78' Giovinco 6), An. Russotto 8 (dal 58' De Luca 6.5). A disp.: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Privitera. All. Ferraro 6.5



ARBITRO: Lucio Felice Angelillo di Nola

Assistenti: Giovanni Ciannarella (Napoli), Luca Chianese (Napoli)



Ammoniti: Fiumara, Carbone, Spinaci, Andrea Russotto, Rizzo, De Luca

Note:

Recupero 1’-5’ Angoli 3-4