Santa Maria Cilento-Catania, le formazioni ufficiali del match

Allo stadio “Antonio Carrano” alle ore 14:30 per la 16^ giornata del Girone I di Serie D scendono in campo Santa Maria Cilento e Catania. Sono da poco state pubblicate le distinte ufficiali del match, per i rossazzurri diverse novità di formazione: tra i titolari, infatti, si registrano le presenze di Ferrara, Palermo e Giovinco. Out Rapisarda febbricitante, al suo posto gioca Boccia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SANTA MARIA CILENTO-CATANIA

SANTA MARIA CILENTO (3-4-3): Grieco; Ferrante, Diop, Morlando; Coulibaly, Pane, Maio, Mancini; Bonanno, Tandara, Catalano. All.: Di Gaetano.

CATANIA (4-3-1-2): Bethers, Boccia, Ferrara, Lorenzini, Castellini; Palermo, Rizzo, Vitale; Giovinco; De Luca, Sarao. All.: Ferraro.