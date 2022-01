Serie D, Emanuele Ferraro è il nuovo allenatore del Biancavilla

Il Biancavilla ha affidato la panchina della squadra di serie D ad Emanuele Ferraro, reduce dall’amara parantesi con il Football Club Messina. Per lui brillanti esperienze con la formazione “Primavera” del Cosenza e le giovanili della Salernitana.

Il tecnico nativo di Casalvecchio Siculo, centro della provincia di Messina, è stato un calciatore di ottimo livello, con oltre 300 presenze ed un’ottantina di reti all’attivo in carriera e quattro anni vissuti tra B e C con la maglia della Salernitana. Dopo undici stagioni tra i professionisti, prima di apprendere le "scarpette al chiodo" ad Ancona, anche 13 "gettoni" e 2 rgol con la maglia dell’Acr Messina, nel 2011/12. Dovrebbero raggiungerlo nel comune etneo (manca ancora l’ufficialità) 5 giocatori ex Fc Messina: i difensori Antonio Stelitano e Davide Tosolini (classe 2000), il centrocampista Andrea Piccione (2001) e gli attaccanti Eugenio Licciardello (2001) e Nicola Paolo Bozzanga (2003). Il club gialloblù ha uffiacializzato, infine, le date dei recuperi: mercoledì Troina-Biancavilla (fischio d’inizio ore 14.30), il 12 gennaio Biancavilla-Santa Maria Cilento.