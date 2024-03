Serie D, l’Acireale batte il Sant’Agata e cala il poker di vittorie consecutive

Quarta vittoria di fila per l’Acireale, che ha piegato (1-0) in casa la tenace resistenza del Città di Sant’Agata. Primo tempo intenso, aggressivo ed equilibrato allo stadio “Aci e Galatea”. Vivace e capace di esprimersi al meglio tra le linee, la squadra ospite approccia bene la partita, sfiorando la rete con Mincica: miracoloso l’intervento di Zizzania. I granata rispondono con Zuppel di testa, ma è semplice l’intervento di Iovino. Al 18’, il grande ex Cicirello si libera dai 25 metri e calcia, il pallone termina alto. Occasione simile per il Città Di Sant’Agata con Nunzi e, anche in questo caso, il tentativo finisce oltre la traversa.

Nella ripresa, il copione resta immutato sul piano dell’intensità. Tuttavia, diminuiscono le azioni offensive degne di nota. All’8’ si materializza, però, l’episodio che decide il match. Nel pieno di una mischia in area, infatti, su un cross di Lo Coco, Palma viene steso dal portiere e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri, il solito Zuppel sblocca la gara e realizza il quinto gol con la maglia acese. Galvanizzati dal vantaggio, gli uomini guidati in panchina da Sasà Marra provano a raddoppiare con Montaperto, ma il fantasista è sfortunato nelle conclusioni. Concentrato e in gestione, l’Acireale tiene bene il campo e, al termine dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, può festeggiare la conquista dell’intera posta in palio.

Acireale-Città di Sant’Agata 1-0

Marcatore: 8’ st Zuppel.

Acireale: Zizzania, Di Mauro (18’ st Sticenko), Maltese, Lucchese, D’Alessandris (18’ st Vaccaro), Germinio, Cicirello (26’ st Montaperto), Lo Coco, Tufano, Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, Galletta, De Mutiis, Mirabelli, Russotto, Spinelli. All. Salvatore Marra.

Città di Sant’Agata: Iovino, Yakubiv (31’ Nagy), Squillace, Marcellino, Mincica, Falla (43’ st Esposito), Alagna, Maresca, Nunzi (34’ st Carrozzo), D’Amore (46’ st Lo Grande), Capogna (16’ st Aquino). A disp.: Bottino, Fiorillo, D’Avanzo, Severino. All. Michele Facciolo.

Arbitro: Ubaldi di Fermo (Gigliotti di Cosenza e Graziano di Paola).

Note: sono stati ammoniti Cicirello e D’Alessandris. Recupero: 1’ e 5’.