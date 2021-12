Serie D, il Giarre corre ai ripari con l’arrivo del difensore Pasquale Porcaro

Il Giarre ha rafforzato il reparto arretrato con l’arrivo del centrale difensivo Pasquale Porcaro. Nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1988, Porcaro si è legato al club gialloblù dopo aver militato, ad inizio stagione, nel girone H di serie D, tra le file del Nardò. Esperienza e leadership tra i punti di forza del giocatore, che nella sua lunga carriera ha maturato importanti esperienze tra i professionisti con: Avellino, Aversa Normanna, Potenza, Rende e Melfi, contribuendo in maniera sostanziale nel 2017 alla promozione in Lega Pro della Sicula Leonzio. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha vestito, tra le altre, le maglie di: Jesolo, Gela, Villabiagio, Rende, ACR Messina, Legnato e Biancavilla.

“Sono contento di far parte di un gruppo che conosco per buona parte e di una società composta da persone serie ed equilibrate – ha dichiarato Porcaro, dopo aver firmato il tesseramento -. Giarre merita un piazzamento di classifica diversa rispetto all'attuale e credo che, con lavoro e sacrifico da parte di tutti, ci tireremo fuori da questa posizione. Senza questa convinzione non avrei accettato la chiamata”.