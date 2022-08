Serie D: gironi, date e appuntamenti della stagione 2022/2023

Ufficializzata la composizione dei gironi della Serie D 2022-2023, il Catania fa parte del girone I. Quest'anno i gironi sono 9 (A e D a 20 squadre) con un organico definitivo che comprenderà 166 società. Relativamente al girone I la LND ha specificato che si attendono le decisioni rispetto alla posizione del Giarre che è comunque stato inserito in organico. Il campionato inizierà domenica 4 settembre fatta eccezione per le compagini del girone I che scenderanno in campo domenica 18.

Sono 3 le soste previste in campionato: 25 dicembre, 1° gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Relativamente ai turni infrasettimanali in 2 occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre, invece, osserveranno altri 4 turni (per un totale di 6): 21 settembre e 5 ottobre nel girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Gli orari ufficiali sono stati stabiliti: dal 4 settembre si giocherà alle 15 e si passerà alle 14:30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo mentre dal 14 maggio il fischio d'inizio sarà alle 16.

GIRONE I - Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese, Giarre*.

*Società ammessa con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale.

(foto: Catania SSD)