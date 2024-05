Serie D, l'Acireale batte in trasferta la Sancataldese e si qualifica per i playoff 

Un gol in apertura di secondo tempo realizzato dal capitano Giuseppe Savanarola ha regalato all’Acireale, che si è imposto per 1 a 0 sulla Sancataldese, il quinto posto e l’ultimo slot disponibile per rimanere ancora sul campo, dopo una giornata finale di campionato che ha fatto palpitare i tifosi granata. Archiviata una salvezza raggiunta da diverse settimane, la squadra di Sasà Marra ha centrato, quindi, anche i playoff. Complice le sconfitte del Città di Sant’Agata sul campo del Trapani e del Real Casalnuovo in casa col Siracusa.

Attenta, aggressiva e ordinata, al "Valentino Mazzola" di San Cataldo, la compagine acese appare propositiva fin dall'avvio con D’Alessandris prima e Zuppel poi, senza riuscire, però, a trovare il colpo vincente. Ben messa in campo, rischia poco sulle timide incursioni degli avversari e, quando può, attacca con pericolosità. Al 33’, Zuppel va vicino al vantaggio dopo l’assist di Savanarola, il suo tentativo termina fuori di poco. Il punteggio non si schioda, però, dallo 0-0 iniziale.

Nella ripresa, la Sancataldese prende inizialmente le misure. Tuttavia, seppur con qualche difficoltà nella manovra, l’Acireale torna velocemente a proporsi a testa bassa e sblocca il risultato. All'8' il tap-in di Savanarola finisce alle spalle di Maravigna. Nella parte conclusiva del match, gli ospiti si oppongono ad un tentativo dei locali (ottima respinta di Zizzania) e sfiorano anche il raddoppio con Savanarola, che colpisce una traversa.

Sancataldese-Acireale 0-1

Marcatore: 8' st Savanarola.

Sancataldese: Maravigna, Brumat, Samake, Calabrese (14’ st Duli), Parisi (36’ st Scalia), Giuffrida (14’ st Dampha), Petracca (36’ st Catalano), Lo Nigro, Mazza, Varela, Durmush, Germano (1’ st Siino). A disp.: La Cagnina, Scalia, Giuliana, Papotto, Catalano, Terrana. All. Eugenio Lu Vito.

Acireale: Zizzania, Galletta (45’ ST Cusumano), Maltese, Savanarola (42’ st De Mutiis), Lucchese (7’ st Cicirello), D’Alessandris (18’ st Vaccaro), Germinio, Lo Coco, Sticenko (7’ st Di Mauro), Palma, Zuppel. A disp.: Restuccia, Mirabelli, Russotto, Spinelli. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Vincenzi, di Bologna (Martino di Cassino e Firera di Ragusa).

Note: sono stati ammoniti: Lucchese, Germano, Di Mauro e Germinio. Recupero: 1' e 4'.