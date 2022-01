Serie D, il Biancavilla prende i giovani Spadoni e Puglisi

Il Biancavilla completa l’organico in vista del recupero di mercoledì in casa del Troina, che darà il via al nuovo anno agonistico. La società gialloblù ha tesserato l’attaccante Cristian Spadoni ed il difensore Manuel Puglisi. Spadoni, punta centrale classe 2000, si è formato nelle giovanili di Pisa e Sampdoria ed ha indossato, in passato, le maglie di Pistoiese, Foggia e Monopoli in Serie C. Il 20enne Puglisi è cresciuto, invece, nei vivai di Trapani e Catania e, nonostante la giovane età, vanta oltre 30 presenze in Serie D con ACR Messina e Paternò.

Si tratta di due profili giovani, in linea con quelli arrivati nelle precedenti settimane, a conferma della volontà del club di garantire forze fresche al tecnico Emanuele Ferraro, che ha già entrambi i giocatori a sua disposizione. La prossima sfida rappresenta un crocevia fondamentale per le speranze salvezza del Biancavilla, che ha totalizzato, fin qui, soltanto 6 punti, giocato, però, tre gare in meno rispetto a quelle previste dal calendario a causa del Covid-19. Il Troina è ultimo in classifica a quota 4, ma paga il fardello del -6 di penalizzazione.