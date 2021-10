Serie D, il Giarre ritrova lo stadio di casa ed il calore dei tifosi

La Commissione Comunale di Vigilanza ha espresso parere favorevole all’agibilità dello stadio "Regionale" di Giarre dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’Asd Giarre 1946 ed effettuato il sopralluogo. Prevista la presenza di pubblico, attualmente stimata in zona gialla come da decreto ministeriale al 25% della capienza ufficiale.

“Ringrazio il sindaco di Giarre Angelo D’Anna e l’Amministrazione Comunale per la sensibilità e la vicinanza mostrata – ha dichiarato il presidente del club gialloblù Giulio Nirelli -. Sono felice che la tutte le parti chiamate in causa abbiano compreso gli importanti sforzi profusi da questa società. Questo è un primo passo, ma già significativo, di collaborazione e disponibilità. Non vediamo l’ora di poter giocare davanti al nostro pubblico, seppur contingentato, già mercoledì prossimo contro l’F.C. Lamezia”.

Nelle ultime ore si è presentato, inoltre, ai suoi nuovi tifosi l’attaccante Angelo Scalzone: “Non è stata una lunga trattativa. Abbiamo capito da entrambe le parti che c’era la volontà di fare questa operazione e in meno di un giorno ci siamo trovati. Ricomincerà da Aversa laddove ho giocato due anni, uno in Lega Pro e uno in serie D anche da capitano. Questa partita cade a pennello, penso sia una bella sfida sia a livello personale, perché ritorno a giocare lì a 2 passi da casa, e anche per la squadra perché dobbiamo iniziare a fare punti. Dobbiamo solo ingranare, testa bassa e credo che il lavoro paga. Cercherò - conclude Scalzone - di dare sempre il massimo, ma non voglio fare promesse perché credo che con rabbia e determinazione, al di là dei valori tecnici che sono, comunque, importanti, se hai un gruppo unito che segue ciò che dice l’allenatore i risultati arrivano”. Domenica pomeriggio, il Giarre renderà visita al Real Aversa allo stadio “Augusto Bisceglia”, la partita sarà valida per la terza giornata del campionato di serie D.