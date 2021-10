Serie D, il Giarre si assicura le prestazioni di Sory Dembelè

Alla vigilia dell’importante derby contro l’Acireale, in programma stasera (inizio ore 20) allo stadio “Aci e Galatea”, il Giarre ha comunicato il tesseramento del calciatore Sory Dembelè, esterno offensivo nato in Costa d’Avorio a Daloa l’1 aprile 2002.

Dembelè ha vestito nella scorsa stagione, in serie D, la maglia del Troina con cui ha collezionato 18 presenze. In Italia ha mosso i suoi primi passi nella Berretti della Sicula Leonzio. In gruppo già dalla scorsa settimana e regolarmente a disposizione del mister Pietro Infantino per la gara odierna contro l’Acireale. Queste le sue prime parole in gialloblù: “Sono felice di arrivare al Giarre e ho tantissima voglia di dimostrare e di dare tutto per questa maglia. Sono a disposizione del mister e non vedo l’ora di esordire”.

Sarà il signor Marco Peletti, della sezione AIA di Cremona, l’arbitro della gara Acireale-Giarre (assistenti Tommaso Tagliafierro di Caserta e Andrea Romagnoli di Albano Laziale).