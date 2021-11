Serie D, Il Giarre torna a casa con un punto dalla nebbia di Troina

E’ terminato in parità (1-1), allo stadio “Silvio Proto”, lo scontro salvezza Troina-Giarre, giocato con un’incombente nebbia. Un punto a testa, prezioso per muovere la classifica, ma non per determinare l’attesa svolta di entrambe le squadre. Padroni di casa subito propositivi con Fiumara, che su punizione impegna il portiere avversario. Troina in vantaggio al 23’ grazie all’imparabile staffilata dal limite di Corcione, bravo nel trasformare il passaggio di Berti in un bolide indirizzato sotto l’incrocio. Gli ospiti cercano di reagire, faticando, però, troppo nelle finalizzazioni.

Ad inizio ripresa, prodigioso intervento di Faccioli sul tiro di Kuoamè. Sull’altro fronte, termina sul fondo (25’) la conclusione, da favorevole posizione, dell’onnipresente Fiumara. Tre minuti dopo, Manara fallisce incredibilmente il raddoppio, calciando alto da pochi passi. Dal gol del possibile 2-0, si passa al 31’ a quello dell’1-1, propiziato dall’autorete di Padovani, che indirizza di testa la sfera nella propria porta. Nel finale, pericolosi Fiumara da una parte e Brunetti dall’altra, ma il risultato non cambia più e, così, dopo 5’ di recupero, arriva il triplice fischio dell'arbitro.

Troina-Giarre 1-1

Marcatori: 23' Corcione; 31' Padovani (autorete).

Troina: Faccioli, Padovani, Berti, Fiumara, Falla, Tourè, Lo Cascio, Camacho (30’ st Ba), Manara (41’ st Boufous), Corcione, Fratantonio (41’ st Romano). A disp. D’Andrea, Cardella, Cristaldi, Ferraguto, Pollina e Bringas. All. Galfano.

Giarre: Barbagallo, Priola, Zappalà, Arcidiacono (40’ st Casella), Sessa, Cannavò, Miceli (18’ st Rossitto); Marchetti, Prati (28’ st Iseppon), Brunetti, Kouamè (22’ st Scalzone). A disp. Quartarone, La Rosa, Scuderi, Panebianco e Puglisi. All. Cacciola.

Arbitro: Campazzo di Genova (Fanara e Roperto).