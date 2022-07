Serie D, il Paternò riparte dal presidente Zappalà e da mister Pagana

Il Paternò Calcio ha presentato i quadri societari e il nuovo allenatore dopo l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D e l'immediato parere positivo dato dalla Covisod. Il massimo responsabile del club è ora l'imprenditore Giuseppe Zappalà, il vice presidente Alfredo Scinà, direttore generale Ciccio Pannitteri e segretario Carmelo Licciardello.

La dirigenza rossazzurra ha affidato la guida tecnica a Peppe Pagana, già a lavoro per allestire l'organico. Molto soddisfatto il sindaco di Paternò Nino Naso: "Voglio ringraziare il presidente Ivan Mazzamuto, che ai nostri colori ha dato un'immagine e un'impronta importanti - spiega il Primo cittadino del comune etneo - rendiamo noto il nome del nuovo presidente Giuseppe Zappalà, affiancato dal vice Alfredo Scinà. Atto finale del programma che si è realizzato con tanti imprenditori locali, che hanno dato piena disponibilità e che saranno ben rappresentati. Comincia, così, un nuovo corso per il Paternò Calcio e faremo in modo che tutto non ricada sulle spalle di una sola persona. È stato un percorso tracciato e fortemente voluto dall'Amministrazione. Sono certo che questo sarà soltanto un punto da cui partire".