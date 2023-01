Serie D, il Paternò tessera il laterale Samuele Bellia   

Il Paternò ha comunicato nella propria pagina Facebook di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Samuele Bellia. Terzino destro (classe 2004), è cresciuto nel settore giovanile del Trapani per poi andare alla Vibonese. Nella prima parte della stagione, ha giocato con il Canicattì, formazione che milita nello stesso girone del Paternò.

La squadra etnea guidata da Davide Boncore si è allenata ieri, intanto, al "Falcone-Borsellino". Dopo due giorni di relax molta parte atletica per i calciatori, che domenica pomeriggio affronteranno il Real Agro Aversa nel match d'apertura del girone di ritorno del campionato di Serie D. L’obiettivo è conquistare subito dei punti per risalire posizioni in classifica e tirarsi fuori dalla zona pericolosa.