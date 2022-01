Serie D, il Paternò ufficializza il centrocampista Sidibe Aboubacar

Il Paternò ha perfezionato l'ingaggio di Sidibe Aboubacar. Centrocampista centrale, classe 2000 nato nel Mali, arriva in rossazzurro dopo aver giocato la prima parte della stagione nel San Luca, formazione che milita nello stesso girone I del club etneo.

Giocatore in possesso di doti tecniche e atletiche non indifferenti, Aboubacar, nonostante la giovane età, ha già vissuto esperienze importanti, indossando le maglie di: Sicula Leonzio, Acireale, Marina di Ragusa e Siracusa. Il calciatore è stato fortemente voluto dal presidente Ivan Mazzamuto e dalla dirigenza rossazzurra con in testa il ds Vittorio Strianese. L'atleta è già a disposizione del tecnico Alfio Torrisi, che ha fatto svolgere mercoledì una sessione pomeridiana al "Bonaiuto-Somma" di Mascalucia; parte atletica sviluppata da Riccardo Calzone e Alessio Zappalà, mentre i portieri sono stati seguiti da preparatore Carmelo Condorelli. Il Paternò, attualmente quarto nella classifica di serie D, è atteso domenica dal match in trasferta contro il Cittanova, quinto, assieme al Licata, a tre lunghezze di distanza.