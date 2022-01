Serie D, il punto di mister Alfio Torrisi sul suo Paternò

Il Paternò lavora con grande impegno al “San Gaetano” di Belpasso. La preparazione è finalizzata alla ripartenza del campionato di serie D, che prevede domenica la sfida in trasferta contro il Cittanova, valida per l’ultima giornata d’andata.

Il tecnico dei rossoblù Alfio Torrisi ha fatto il punto dell’attuale situazione della squadra: "Stiamo continuando ad allenarci e a fare il nostro dovere in attesa di ritornare in campo. La gestione delle settimane è stata diversa in questo periodo rispetto alla normalità, non avendo la partita poi la domenica. Il gruppo sta bene, si appliCA con abnegazione e serenità, mettiamo nelle gambe benzina per il futuro ed è importante perché ci attendono molti impegni ravvicinati. Ciò che abbiamo fatto fin qui è merito dei calciatori. Nella seconda parte del 2021 abbiamo sorpreso, non tanto per i risultati, ma per il modo come sono stati conquistati i punti. Siamo riusciti anche a divertire per il calcio espresso e abbiamo creato tanto in ogni match. Io devo fare sempre delle scelte, ma non è facile, poiché meriterebbero tutti di giocare e sarebbe bello schierare 23 elementi per premiarli di ciò che fanno in ogni seduta. Come ho già detto, mi è stata data questa bella possibilità di sedere sulla panchina del Paternò e ne sono felice e fiero. La Serie D è una categoria importante, molto simile al professionismo".