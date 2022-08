Serie D, il TAR accoglie il ricorso del Giarre del presidente Mancini

Cambia l’orizzonte calcistico del Giarre. Dopo l’esclusione dal campionato di serie D per "inadempienze finanziarie", disposta prima dalla LND e poi dalla Co.Vi.So.D, il club gialloblù aveva presentato ricorso al TAR del Lazio, sezione Prima Ter, che ha sospeso l’efficacia del provvedimento della LND, fissando, inoltre, la camera di consiglio al 7 settembre. Il Giarre può riprendere, quindi, a sperare di essere riammesso in Serie D, mentre questa situazione potrebbe sconvolgere i programmi del torneo con un inevitabile ritardo nella compilazione dei calendari.

La sospensiva del TAR è arrivata con un comunicato ufficiale, che proponiamo: “Considerato che sussistono gli estremi dell’urgenza necessaria per la concessione della tutela monocratica, in ragione della data di inizio – 4 settembre 2022- del campionato calcistico di Serie D per la stagione 2022/2023, come da documentazione versata in atti, anteriore alla prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Ritenuto che, per l’effetto, la Associazione ricorrente è ammessa con riserva al campionato in parola; Accoglie l’istanza citata in premessa nei limiti di cui in parte motiva. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 9 agosto 2022″.