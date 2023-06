Serie D: illustrati progetto, programma e ambizioni del nuovo Acireale  

Il nuovo Acireale si è presentato nella Sala Stampa del Palazzo di Città di Acireale. Alla presenza delle autorità civili e religiose e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, e davanti a giornalisti e curiosi, i due proprietari Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano hanno reso note le motivazioni alla base della loro scelta, dopo un intervento del neosindaco Roberto Barbagallo, che ha espresso vivo apprezzamento per il progetto, sottolineando la vicinanza dell’Amministrazione. “Come è giusto che sia, saremo accanto alla società e alla squadra, ma dovrà esserlo tutta la città”, ha dichiarato il Primo cittadino. “La passione e l’amicizia sono state fondamentali per prendere questa decisione – ha sottolineato Strano – sia per l’amore verso questo sport e la squadra della città, sia per il legame con Giovanni Di Mauro. Abbiamo valutato le possibilità di renderci utili per Acireale, vagliando le reali prospettive. È stata una decisione ponderata, che alla fine ha condotto fino a qui e sono davvero contento di essere presente insieme alle persone che riteniamo possano essere giuste, umanamente e professionalmente, per portare avanti quanto abbiamo in mente”.

Di Mauro ha messo in evidenza la serietà del progetto: “Vedere tanti acesi disperarsi e soffrire nel corso di quest’ultimo anno è stata una vera e propria spinta, che si è sommata a quanto ha sottolineato Enrico. Certo, aver preso in mano una situazione complessa dal punto di vista economico rappresenta una responsabilità importante, ma, sin da ora, posso dire che la vera rinascita si potrà concretizzare nel modo migliore, che poi è quello che ogni tifoso si augura, se si riuscirà a mettere in piedi una rete, tanto dal punto di vista economico quanto sportivo. Connetterci alle altre realtà presenti sul territorio sarà fondamentale in questo senso, e aprire alla città il progetto è uno degli obiettivi posti alla base”. Di “rete” ha parlato anche il neoassessore alla Sport Rosario Raneri, che ha ribadito l’importanza del recupero delle strutture cittadine e del concetto di educazione allo sport. Proprio all’educazione allo sport ha fatto cenno anche il direttore generale Pasquale Leonardo, parlando della necessità di far bene col settore giovanile, e ha rimarcato l’importanza di mantenere i conti in ordine, con trasparenza e professionalità. Il direttore sportivo Agatino Chiavaro ha chiarito che è ancora presto per parlare della composizione dell’organico, rassicurando sul fatto che probabilmente nella prima metà di luglio si avranno notizie. In primo piano ha posto il verbo “costruire”, che sarà considerato un faro per le scelte relative al futuro imminente e prossimo.