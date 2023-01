Serie D, l’Acireale agguanta in extremis il Canicattì

L’Acireale è riuscito ad agguantare il Canicattì nell’ultimo assalto utile, pareggiando il delicato derby per 1-1 allo stadio "Gaeta" di Enna. I granata hanno dovuto giocare più di un tempo con l’uomo in meno per l’evitabile espulsione rimediata da Guarino. Inizio tattico, privo di particolari spunti, se si escludono i tentativi di Joao Pedro da una parte e Mercurio dall’altra. Al 39’ “rosso” a Guarino per una reazione ai danni di Gueye.

Nella ripresa, angolo battuto da Limonelli e mancata deviazione sottomisura di Ricciardo e Medico. Al 25’ ospiti in vantaggio grazie al gol di Iezzi, che sfrutta a dovere uno svarione della difesa avversaria per insaccare la sfera del momentaneo 0-1. I padroni di casa, nonostante la prolungata inferiorità numerica, si gettano orgogliosamente in avanti, pareggiando, in pieno recupero, con il colpo di testa di Cannino.

Acireale-Canicattì 1-1

Marcatori: 25’ st Iezzi; 50’ st Cannino.

Acireale: Giappone, Esposito (14’ st Virgillito), Brugaletta, Volpicelli (18’ st Cannino), Ricciardo, Di Domenicantonio (39’ Sannia), Sbrissa, Medico (28’ st Liga), Guarino, Joao Pedro (42’ De Martino), Limonelli. A disp. Oliveri, Tueto, Lo Monaco, Rotella. All. Giovanni Ignoffo.

Canicattì: Busà, Di Mercurio, Scuderi, Sinatra, Raimondi, Petrella, Cardinale (34’ st Scalisi), Sidibe, Gueye, Iezzi (31’ st Maldonado), Fuschi. A disp.: Gichkin, Conti, Scopelli, Morana, Sestito, Licciardello. All. Orazio Pidatella.

Arbitro: Moncalvo di Collegno (Boato e Cerrato).

Note: espulso al 39’ Guarino.