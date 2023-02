Serie D, l’Acireale cade a Troina nel derby con la Sancataldese

Seconda sconfitta consecutiva per l’Acireale, superato di misura (1-0) dalla Sancataldese sul “proprio” campo di Troina. Avvio di partita favorevole agli ospiti con Bonanno che calcia alto da buona posizione. Risposta granata sul corner battuto da Volpicelli, colpo di testa di Ricciardo, intercettato dal portiere. I padroni di casa si rendono altre due volte pericolosi, ma Dolenti vince sempre il duello con Sbrissa, negandogli la gioia del gol.

Nella ripresa si gioca prevalentemente a centrocampo. La Sancataldese prova con Zerbi e Giacinti, senza la necessaria mira. Al 26’ l’episodio che decide il match: Bonanno si presenta in area solo davanti a Giappone, che lo tocca in uscita, per l’arbitro è rigore, trasformato da Zerbo. L’Acireale reagisce più con orgoglio che lucidità, non riuscendo a riequilibrare la situazione.

Acireale-Sancataldese 0-1

Marcatore: 27’ st Zerbo (rig.)

Acireale: Giappone, Migliorelli, Brugaletta, Volpicelli (23’ st Ghisleni) Ricciardo, Sbrissa, Joao Pedro, Nicosia (17’ Virgillito), Limonelli, (40’ st De Martino), Sannia, Liga. A disp.: Oliveri, Esposito, Tueto, Medico, Lo Monaco, Rotella. All. Giovanni Ignoffo.

Sancataldese: Dolenti, Dagata, Cutrone (25’ st Garzia), Giacinti, Rechichi, Brumat, Baglione (23’ st Toure), Incarasciato, Bonanno (39’ st Calabrese), Zerbo, Deiana (45’ st Murania). A disp.: La Cagnina, Signorelli, Rodriguez, Capitano, Ruccio. All. Accursio Sclafani.

Arbitro: Spedale di Palermo (Damiano e Vitaggio).