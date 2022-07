Serie D, l’Acireale conferma Tumminelli e si rinforza con Carbonaro   

E’ entrato nel vivo il mercato dell’Acireale, che ha confermato il talentuoso esterno Mattia Tumminelli. Classe ‘97 di Caltanissetta, ha fatto innamorare i tifosi granata con le sue cavalcate lungo la fascia. Nella passata stagione, per lui 33 presenze, impreziosite da 5 gol. Il club acese ha ufficializzato, inoltre, gli arrivi del 24enne centrocampista Daniele Cipolla e dell’esperto attaccante Paolo Carbonaro.

Cipolla ha già collezionato 28 presenze in serie C, prima di vestire le maglie di Rende e Città di Sant’Agata in D. In biancazzurro è stato uno dei protagonisti dell’eccellente cammino della compagine tirrenica allenata da Mimmo Giampà. Carbonaro, nato a Palermo nel 1989, ha esordito con i rosanero in A nell’annata agonistica 2007-2008, anticipando una brillante carriera vissuta con: Monopoli, Catanzaro, Lamezia, Barletta, Venezia, Folgore Caratese, FC Messina e Cavese. L’Acireale inizierà, infine, lunedì il ritiro a Campitello Matese in provincia di Campobasso, dove si getteranno le basi per fare bene nel prossimo campionato di D.