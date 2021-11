Serie D, l’Acireale resiste soltanto un tempo a Licata

L’Acireale ha retto soltanto un tempo sul campo del Licata, poi ha incassato tre gol ed è stato sconfitto per 3-1. Ospiti in vantaggio al 5’ grazie ad un’invenzione di Savanarola, che segna di testa dopo aver scavalcato il portiere con un pallonetto. Immediata la reazione dei gialloblu, che sfiorano il pareggio con Minacori, arrivato in ritardo alla deviazione risolutiva, e Samake, che si fa intercettare la conclusione a colpo sicuro da D’Alterio. Al 38’ staffilata di Mazzamuto dentro l’area e pronta risposta del portiere, bravo poi anche sulla girata in acrobazia di Samake, ultimo sussulto della frazione.

I padroni di casa pigiano ulteriormente il piede sull’acceleratore nella ripresa, pareggiando subito con il millimetrico diagonale di Minacori, servito in profondità da Caccetta. Prova il sorpasso l’onnipresente Samake (17’), ma D’Alterio gli nega ancora una volta la gioia del gol. Gli acesi si fanno vedere in attacco al 21’, quando Cristiani scaglia un tiro dalla distanza, deviato in angolo da Moschella. Il Licata passa, però, meritatamente in vantaggio al 30’ sulla velenosa punizione di Candiano, che si infila sul secondo palo senza essere toccata da nessuno. Dieci minuti dopo, Samake cala il tris, chiudendo - di fatto – la contesa.

Licata-Acireale 3-1

Marcatori: 5’ Savanarola; 5’ st Minacori; 30’ st Candiano; 40’ st Samake.

Licata: Moschella, Calaiò, Mannina (36’ st Aprile), Caccetta, Cappello, Orlando, Mazzamuto, Ficarra (36’ st Lanza), Samake (44’ st Giannaula), Candiano, Minacori (42’ st Maniscalco). A disp. Callea, Rubino, Cardella, Talla e Bertella. All. Pippo Romano.

Acireale: D’Alterio, Todisco, De Pace, Savanarola (30’ st Garetto), Ortolini (25’ st Piccioni), Correnti, Cristiani, Esposito, Cannino, Russo, Tumminelli. A disp. Ruggiero, Mustacciolo, Lo Monaco e Cottone. All. Fabio De Sanzo.

Arbitro: Capriuolo di Bari.