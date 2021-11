Serie D, l’Acireale si aggiudica lo scoppiettante match contro il San Luca

Bella vittoria dell’Acireale, che ha superato in casa il San Luca per 4-2 nell’11^ giornata del campionato di Serie D, migliorando ulteriormente la posizione in classifica.

I padroni di casa, subito propositivi, passano in vantaggio all’11’, quando Savanarola serve in verticale Ortolini, che insacca la sfera con un destro teso e preciso. Il 2-0 porta la firma di Savanarola, che si avventa sul cross di Todisco dalla sinistra per firmare il raddoppio. I calabresi potrebbero dimezzare le distanze al 28’, ma il capitano Carbone si fa intercettare il tiro dal portiere granata. In avvio di ripresa, Bruzzaniti di testa non inquadra di poco lo specchio. L’Acireale sfiora, invece, il tris con Garetto e Joao Pedro, ma al 31’ D’Alterio sbaglia il rinvio calciando sui piedi di Bruzzaniti, che “ringrazia” e riapre la contesa. Sei minuti dopo, Piccioni cala il tris sulla conclusione deviata di Joao Pedro. I giocatori del San Luca protestano vivacemente, lamentando una posizione di fuorigioco, l’arbitro indica il centrocampo. Nel recupero, prima Bruzzaniti riporta in scia i suoi, poi Tumminelli fa definitivamente calare il sipario sul match con il gol del 4-2.

Acireale-San Luca 4-2

Marcatori: 11' Ortolini; 22' Savanarola; 31’ st e 46’ st Bruzzaniti; 37’ st Piccioni; 47’ st Tumminelli

Acireale: D’Alterio, De Pace, Figliomeni, Cadili, Tumminelli (47’ st Mustacciolo), Cristiani, Savanarola, Todisco, Correnti (10’ st Garetto), Russo (19’ st Joao Pedro), Ortolini (17’ st Piccioni). A disp.: Ruggiero, Esposito, Cottone e Lodi. All. De Sanzo.

San Luca: Scuffia, Ferrante, Barnofsky, Maesano; Viscovich (12' st Bruzzaniti), Amenta, Carbone (31’ st Mauro), Sidibe (6’ st Pelle), Puleo (25’ st Tassone), Leveque, Giampaolo (12' st Sinatra), Crucitti. A disp.: Pellegrino, Seck, Besualdo, Romeo. All. Canonico.

Arbitro: Maccorin di Pordenone (Cozzuto e Russo).