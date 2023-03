Serie D, l’Acireale vince il derby contro il Licata

L?Acireale si è aggiudicato per 2-0 il derby contro il Licata, disputato al ?Comunale? di Aci Sant?Antonio. Match tattico e bloccato nelle fasi iniziali con pochi sussulti su entrambi i fronti. Le squadre evitano, infatti, di sbilanciarsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. Al 26? il portiere ospite si supera sulla staffilata di Di Domenicantonio. Il duello tra i due si ripropone dieci minuti dopo, ma questa volta Valenti nulla può sul tiro di Di Domenicantonio, servito da Ricciardo. Allo scadere del tempo, il numero 11 granata centra poi la traversa, che gli nega la doppietta.

Dopo un?occasione per i gialloblù ad inizio ripresa, gli acesi falliscono con Sbrissa un rigore, calciato alto. Valenti si oppone poi agli insidiosi tentativi di Ricciardo, Sbrissa e Di Domenicantonio, mantenendo, così, in partita il Licata. Al 42? ancora Sbrissa subisce, però, un fallo in area e si procura il secondo penalty di giornata, trasfromato, questa volta, da Savanarola. Non accade nulla nel recupero.

Acireale-Licata 2-0

Marcatori: 36' Di Domenicantonio; 42? st Savanarola (rigore).

Acireale: Oliveri, Nicosia, Sannia, Brugaletta, Medico, Sbrissa (46? st Rotella), Limonelli, Ghisleni, Savanarola (49? st Galvagna), Di Domenicantonio (40? st Carrozza), Ricciardo (22? st Joao Pedro). A disp.: Giappone, Esposito, Virgillito, Rotella, Liga. All. Ignoffo.

Licata: Valenti, Vitolo, Calaiò, Orlando (22? st Asata), Pino, Frisenna (43? st Puccio), Cristiano (22? st Pedalino), Rotulo, Cappello, Saito (1? st Ficarra), Minacori (1? st Outtara). A disp.: Sienko, Garau, Cusati, Talarico. All. Romano.

Arbitro: Santinelli di Bergamo (Gigliotti e Cozza).