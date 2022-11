Lamezia Terme-Catania, dopo il maltempo si gioca: le formazioni ufficiali

Ha piovuto molto su Lamezia Terme nelle ultime ore ma adesso la situazione climatica sembra essere sensibilmente migliorata. Tra poco si gioca Lamezia-Catania, gara di cartello del dodicesimo turno di Serie D Girone I. Diramate le formazioni ufficiali dell'incontro che vedono importanti novità su entrambi i fronti che si sfideranno allo stadio "Guido D'Ippolito". Cambi dettati anche dalle condizioni del terreno di gioco, appesantito dalla pioggia. Tra i rossazzurri confermato Boccia sull'out mancino difensivo, spazio per Palermo a centrocampo con Rizzo e Vitale e per Russotto nel tridente d'attacco con Sarno e Sarao. Nel Lamezia Terme c'è Emmanouil in mezzo al campo e Crisafi punta centrale nel reparto offensivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Miliziano, Silvestri, Cadili, De Luca; Maimone, Emmanouil, Cristiani; Addessi, Crisafi, Terranova. All. Novelli

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Palermo, Rizzo, Vitale; Sarno, Sarao, Russotto. All. Ferraro.