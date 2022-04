Serie D, Marco Coppa lascia la panchina del Biancavilla

Nuovo cambio in panchina nella tormentata stagione del Biancavilla, che sta per concludersi con l’amara retrocessione dal campionato di serie D. Si è dimesso, infatti, il mister Marco Coppa da allenatore della prima squadra gialloblù. “La società, in un primo momento, aveva respinto tali dimissioni – si legge nella nota ufficiale del club - ma l'allenatore etneo ha ribadito la sua decisione irrevocabile di non voler continuare ad allenare il Calcio Biancavilla. La dirigenza prende atto delle motivazioni del tecnico catanese ed accetta le dimissioni. Al tecnico Coppa va un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Il tutto è avvenuto alla vigilia del recupero odierno contro la Sancataldese, in programma allo stadio “Orazio Raiti” (inizio ore 16), che sarà arbitrato da Cristiano Ursini di Pescara (assistenti Fabrizio Cozza di Paola e Mattia Roperto di Lamezia Terme).