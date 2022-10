Mariglianese-Catania, le probabili formazioni per il match di oggi

Il Catania affronta oggi la sua prima trasferta fuori dal territorio siciliano sfidando alle ore 15 la Mariglianese sul campo "Giuseppe Piccolo", stadio di Cercola. I rossazzurri arrivano a questo match con l'intento di conquistare la sesta vittoria consecutiva, sperando in un passo falso del Lamezia, ma saranno orfani di diverse pedine: alcuni giocatori sono fermi ai box per infortunio, altri sono in via di ripresa anche se il mister degli etnei, Giovanni Ferraro, ha preferito non rischiare per questa partita. C'è anche il caso Jefferson, dopo la notizia dell'esclusione dai convocati per ragioni disciplinari. In questa circostanza si attende di capire se il provvedimento proseguirà anche per altre partite o se la questione rientrerà al ritorno della squadra, con i primi allenamenti a Ragalna. Le scelte dell'undici iniziale non dovrebbero differire da quelle ormai divenute consuete, pochi i ballottaggi. Da verificare prima della gara le condizioni di Castellini.

In casa Mariglianese l'obiettivo è provare ad insidiare un avversario sulla carta proibitivo. Una squadra giovane, ancora a secco di vittorie in campionato, con la voglia di mettere in difficoltà una realtà blasonata del calcio italiano. Per questo mister Senigagliesi sprona i suoi a dare il cento percento per provare ad abbandonare il penultimo posto in classifica (in coabitazione con Sancataldese e San Luca).

PROBABILI FORMAZIONI MARIGLIANESE-CATANIA

MARIGLIANESE (4-4-2): Lesta; Ciaravolo, Monteleone, Tosolini, Giordano; Petruccelli, Palumbo, Maydana, Massaro; Di Dato, Mendigutxia. Allenatore: Senigagliesi

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Forchignone. Allenatore: Ferraro.

Arbitra l’incontro Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, coadiuvata dagli assistenti Giovanni Boato (Padova) e Marco Roncari (Vicenza).