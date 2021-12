Serie D, mister Cacciola e Giuffrida analizzano la gara del "Regionale"

E’ terminata in parità (0-0), allo stadio “Regionale”, la sfida Giarre-Castrovillari. Al termine, il tecnico dei gialloblù Gaspare Cacciola ha commentato, così, la partita: “la squadra ha espresso gioco e abbiamo disputato veramente una buona gara sotto tutti i punti di vista. Meritavamo la vittoria, provandoci fino alla fine. Ripartiamo da qui, c’è linfa nuova, ci sono innesti importanti che hanno dato una grande mano, per cui non posso che essere ottimista e prendere per buono la prestazione offerta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole dell’esperto centrocampista Giovanni Giuffrida, arrivato, nei giorni scorsi, dall’Fc Messina e subito schierato contro i calabresi. “Buona prestazione ed atteggiamento positivo, che avevo respirato sin dal primo allenamento. Lavorando con questo entusiasmo i tre punti arriveranno molto presto. Il Castrovillari ha fatto una scelta, di aspettarci e giocare in contropiede. Sono molto temibili in trasferta. Ci prendiamo questo punto, in avanti abbiamo giocatori importanti, che dobbiamo sfruttare e mettere in condizione di fare gol. Il parco attaccanti che ha il Giarre non lo possiede nemmeno chi compete per vincere il torneo. Sono tornato a Giarre e mi sento a casa, perché ho giocato qui da ragazzo e, quindi, sono legato a questa piazza, che mi ha dato tanto. Si riparte per fare bene e per tirarci fuori da una situazione di classifiche che non appartiene a questo organico”.