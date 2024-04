Serie D, l'Acireale cala il tris al Locri e resta in corsa per i playoff 

Serviva un riscatto immediato ed è arrivato. L'Acireale ha battuto 3 a 0 il Locri nell’ultima partita di campionato allo stadio “Aci e Galatea”, rimanendo, così, in corsa per i playoff. Spinta dal calore del pubblico, la squadra allenata da Sasà Marra prova immediatamente a sbloccare il punteggio. L’asse Zuppel-Cicirello mette in difficoltà gli avversari, senza, però, sfondare. Dopo un piazzato di Savanarola, che non vede risolta per un soffio la mischia in area, sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio (36’) con Aquino, il cui tentativo finisce alto. Sul finale del tempo, la battuta di Zuppel lambisce il palo.

Nella ripresa, il copione sembra non mutare e la gara continua a mostrarsi intensa, equilibrata e tirata, fino al minuto 35, momento in cui arriva la classica scintila. A fare saltare il bamco è una punizione di D’Alessandris, che dal limite dall’area si infila alla sinistra del portiere. Il raddoppio porta la firma del neo entrato De Mutiis, barvo nel finalizzare l'assist di D’Alessandris. Nel recupero, il tris di Germinio e l'Acireale incassa tre punti importanti per classifica e morale.

Acireale-Locri 3-0

Marcatori: 36’ st D’Alessandris; 44’ st De Mutiis; 50’ st Germinio.

Acireale: Zizzania, Galletta, Maltese, Savanarola (19’ st Lo Coco), Germinio, Cicirello (47’ st Russotto),

Sticenko (19’ st Di Mauro), Cangemi (1’ st D’Alessandris), Palma, Cottone (33’ st De Mutiis), Zuppel. A disp.: Restuccia, Mirabelli, Vaccaro, Spinelli. All. Salvatore Marra

Locri: Colella, Festa (40’ st Turrisi), Morrone, D. Aquino, Marin, Pipicella, Lucà, De Leonardis (2’ st

Chiricosta), Martino, Costa, Comito. A disp.: Lanziani, V. Aquino, Coluccio, Pasqualino, Larosa, Misefari.All. Maurizio Panarello.

Arbitro: Morello di Tivoli (Scionti di Roma 1 e Gentilezza, di Civitavecchia)

Note: è stato espulso al 39' st Martino. Ammoniti: Galletta, Maltese e D. Aquino. Recupero: 1' e 6'.