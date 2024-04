Serie D: l'Acireale pareggia in dieci contro il Real Casalnuovo, a segno Zuppel

E' terminata 1-1 la sfida Acireale-Real Casalnuovo tra squadre appaiate in classifica con vista playoff. Il primo tempo si rivela complicato per i granta, che soffrono la fisicità e il palleggio degli avversari. Sicura e concentrata, la formazione di Raffaele Esposito comanda il gioco e sfiora subito il vantaggio con Dicorato, il cui tentativo al volo finisce a lato. Il vantaggio ospite si materializza al 43’ quando, dopo una volata palla al piede sulla fascia di Piga, si inserisce Carnevale. Il numero 14 è freddo davanti a Zizzania e insacca il pallone. Nel finale di tempo, i padroni di casa reagiscono con Cangemi, che spreca una buona occasione.

Nella ripresa, l’Acireale prova a rimediare, ma al 13’ rimane in dieci a causa del doppio giallo rimediato da Palma. In inferiorità numerica, però, la compagine allenata da Sasà Marra ritrova inaspettatamente le forze. Dopo aver sfiorato il pareggio con Cicirello (miracolo di Rossi), riquilibra la situazione grazie alla giocata del solito Zuppel. L'attaccante acese sovrasta fisicamente due avversari e calcia dai 25 metri, tiro potente e traiettoria incredibile, sulla quale non può nulla il portiere. Nel finale, attacchi su entrambi i fronti, ma il risultato non cambia più.

Acireale-Real Casalnuovo 1-1

Marcatori: 44' Carnevale; 23' st Zuppel.

Acireale: Zizzania, Galletta, Maltese, Lucchese (1’ st D’Alessandris), Germinio, Cicirello (38’ st Mirabelli),

Milo (17’ st Di Mauro), Lo Coco, Cangemi, Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, Savanarola, Montaperto, Sticenko, Tufano, Cottone. All. Salvatore Marra.

Real Casalnuovo: Rossi, Piga, Dicorato, Croce, Pinna (30’ st Ruggiero), Carnevale, Bucolo (38’ st Reginaldo), Pezzi (30’ st Camorani), Bonavita, Sgambati, Vivacqua. A disp.: Viola, Castellano, Sosa, M. Cannavaro, Buchicchio, A. Cannavaro. All. Raffaele Esposito.

Arbitro: Panici di Aprilia (Carpinelli di Aprilia e Bosco di Roma 2).

Note: espulso al 10' st Palma. Ammoniti: Sgambati, Savanarola, Cicirello, Germinio e Zuppel. Recupero: 1' e 4'.