Serie D, un combattivo Acireale si arrende alla vicecapolista Siracusa 

All'Acireale non è bastata una buona prestazione per fare risultato contro il quotato Siracusa, che si è imposto, allo stadio "Aci e Galatea", per 2 a 1. Gli aretusei passano subito in vantaggio grazie al gol di Vacca, bravo a sfruttare un rimpallo dopo aver colpito la traversa. I granata estano attenti e ordinati e, dopo un colpo di testa di Cangemi, sul quale si distende Lamberti, evitando il gol per un soffio, sfruttano al meglio una ripartenza con Zuppel, a pochi secondi dall'intervallo. L’attaccante granata supera la retroguardia ospite, saltando alcuni avversari, e batte Lamberti. Poi, in un’affollata azione, i padroni di casa vanno vicini al sorpasso con Cangemi.

In avvio di ripresa, Cicirello ci prova dalla distanza, la sfera finisce alta. Pochi secondi dopo, Cangemi sfiora il palo di testa e Lucchese al volo costringe Lamberti alla respinta in angolo. In questa fase, la formazione allenata da Sasà Marra spinge, colpendo anche un "legno" su una grande giocata di Zuppel, che va a un passo, quindi, dalla doppietta. Al 29’ si materializza, però, l’episodio che decide la contesa. Lungo la fascia destra, l’appena entrato Forchignone si libera degli avversari e serve Maggio, che supera Zizzania con un tiro sulla trequarti, sporcato dalla difesa acese. Nonostante lo svantaggio, l’Acireale non si disunisce e continua a spingere per pareggiare. Galvanizzati anche dall’espulsione di Maggio, avvenuta al 35’, i locali sfiorano la rete con Montaperto, un miracolo di Lamberti respinge il tentativo del numero 10. Il risultato resta immutato fino al triplice fischio.

Acireale-Siracusa 1-2

Marcatori: 2' Vacca; 46' Zuppel; 28' st Maggio.

Acireale: Zizzania, Germinio, Cicirello, Milo, Lo Coco, Gangemi (15’ st Lucchese), Tufano (9’ ST Galletta), Mirabelli, Vaccaro (30’ st Montaperto), Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, Di Mauro, De Mutiis, Sticenko, Spinelli, Cusumano. All. Sasà Marra.

Siracusa: Lamberti, Di Paola, Sena, Teijo, Suhs (24’ st Markic), Maggio, Vacca (19’ st Sarao), Benassi, Alma (43’ st De Caro), Limonelli (15’ st Forchignone, 43’ st Esposito), Zampa. A disp.: Lumia, Gozzo, De Caro, Kalombola, Ruffino. All. Gaspare Cacciola

Arbitro: Teghille di Collegno (Mascali di Paola e Pirola di Abbiategrasso)

Note: espulso Maggio al 35' st. Ammoniti: Vacca, Benassi, Tufano, Alma, Cicirello. Recupero: 4' e 5'.