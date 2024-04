Serie D, Acireale agguantato nel recupero dall'Akragas 

L'Acireale è stato agguantato (1-1), in extremis, dall'Akragas nella sfida dell'Esseneto. La partita inizia in modo equilibrato: ben messi in campo, biancazzurri e granata sono attenti a respingere qualunque iniziativa avversaria. Le azioni salienti sono racchiuse nella seconda parte del tempo, esattamente nel finale. La prima con i padroni di casa, che vedono strozzata l’esultanza su un tiro di Litteri, e poi con gli ospiti sugli insidiosi tentativi di Cicirello e Montaperto.

Nella ripresa, il copione della gara resta immutato. Ritmi bassi e tanta organizzazione su entrambi i fronti. Al 15' arriva la svolta della gara grazie a un calcio di rigore in favore dell'Acireale. Dagli undici metri, Cicirello non sbaglia, insaccando la sfera. La compagine allenata sa Sasà Marra gestisce bene la faroverole situazione fino ai palpitanti minuti conclusivi. Gli agrigentini spingono orgogliosamente e sfiorano la rete con un colpo di testa di Litteri, che costringe Zizzania alla grande respinta. Quasi al termine dei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro, l'Akragas riequilibrano la situazione con il gol di Rechichi. Dopo una battaglia durata 97', termina, così, in parità l'avvincente contesa.

Akragas-Acireale 1-1

Marcatori: 16' st Cicirello (rigore); 53' st Rechichi.

Akragas: Sorrentino, Garufo, Cipolla (14’ st Fragapane), Litteri, Gonzalez (33’ st Casadidio), Mannina (33’

st Distefano), Scozzari, Rechichi, Puglisi (23’ st Marrale), Grillo, Di Mauro (37’ Liga). A disp.: Governali, Di Stefano,Sinatra e Inzerillo. All. Marco Coppa.

Acireale: Zizzania, Galletta, Maltese, Montaperto (30’ st De Mutiis), Germinio, Cicirello (47’ st Savanarola),

Milo (36’ st Sticenko), Lo Coco, Cangemi (36’ st Lucchese), Vaccaro (47’ st Russotto ), Palma. A disp.: Bollati, Tufano,Spinelli, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia (Scorteccia di Firenze e Orsini di Pontedera).

Note: sono stati ammoniti: Vaccaro, Mannina, Capraro, Marrale e Milo. Recupero: 2' e 7'.