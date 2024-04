Serie D: Acireale ko sul campo del Canicattì, granata sconfitti per 5-0

Dopo una serie di risultati utili e prestazioni positive, un rimaneggiato Acireale ha mancato forse l’appuntamento più importante della stagione, sprofondando a Ravanusa, dove era giunto con alcune pesanti assenze in organico, senza approfittare dello stop delle dirette avversarie per i playoff. Sul terreno in sintetico, il Canicattì mette subito alle corde la squadra granata. Più determinato e aggressivo in campo, la squadra guidata da Orazio Pidatella tiene il comando del gioco e sfiora più volte il vantaggio. Nel finale di tempo, i biancorossi concretizzano quanto di buono fatto in precedenza. Sbloccano il punteggio con Salvia, autore di un "telecomandato" pallonetto, e poi raddoppiano grazie a Iezzi, che trasforma in rete una perfetta transizione.

Nei primi minuti della ripresa, l’Acireale va vicino alla rete che avrebbe dimezzato le distanze. L'insidioso tentativo di Cangemi trova l'efficace opposizione del portiere. Uno squillo, ma nulla di più per gli uomini allenati da Sasà Marra, che cadono definitivamente al 25' sul tap-in vincente di Bonilla, servito magistrale dall'onnipresente Iezzi. A questo punto, la compagine acese cede una volta per tutte il passo, incassando altri due gol, realizzati ancora da Bonilla e Iezzi. In chiusura di match, Montaperto fallisce un rigore, prima di essere espulso.

Canicattì-Acireale 5-0

Marcatori: 43’ Salvia; 45’ e 43' st Iezzi; 26’ st e 40' st Bonilla.

Canicattì: Testagrossa, Amenta, Tedesco, Salvia, Raimondi (27’ st Loza), Camara, Caserta (31’ st Perez), Sidibe (44’ st Tavella), Garofalo (23’ st Giancotti), Iezzi (44’ st Avanzato), Bonilla. A disp.: Cabriglia, Pietroluongo, Messina, Frangiamone. All. Orazio Pidatella.

Acireale: Zizzania, Di Mauro (1’ st Spinelli), Lucchesi, D’Alessandris, Montaperto, Germinio, Cangemi, Tufano (1’ st Lo Coco), Mirabelli, Cottone (31’ st De Mutiis), Zuppel. A disp.: Restuccia, Galletta, Maltese, Sticenko, Russotto, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Comito di Messina (Tasciotti di Latina e Vagnetti di Perugia)

Note: è stato espulso al 48' st Montaperto. Ammoniti: Sidibe, Raimondi, Testagrossa e Lucchese. Recupero: 3' e 5'.