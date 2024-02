Acireale corsaro in Calabria, Cicirello firma la terza vittoria di fila dei granata 

E' tornato al gol Giorgio Cicirello e l’Acireale ha aggiunto tre punti alla sua classifica per la terza volta consecutiva. Una vittoria per 1 a 0 in casa della Gioiese, conquistata con sofferenza, sotto una pioggia battente e contro un avversario rafforzato rispetto a qualche settimana fa grazie ai recenti interventi sul mercato. Dopo un buon approccio da parte dei padroni di casa, i granata sbloccano subito il punteggio: Lo Coco mette una pericolosa palla in mezzo ed è Cicirello che emerge dalla mischia, firmando di testa l’1-0. Qualche minuto più tardi, Titizian va vicino alla rete, ma è strepitoso Zizzania nella respinta. Per il resto, un primo tempo con molto agonismo e poca concretezza.

In avvio di ripresa, il copione resta immatuto. La Gioiese tiene il pallino del gioco, mentre gli ospiti sfiorano il raddoppio con Zuppel e Lo Coco, trovando le efficaci risposte di di Lando. Nel palpitante finale, la squadra calabrese si proietta in avanti per centrare almeno pareggio, che le viene negato da un salvataggio sulla linea di Germinio. Dopo i cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro, durante i quali si accendono gli animi, arriva il triplice fischio.

Gioiese-Acireale 0-1

Marcatore: 6' Cicirello.

Gioiese: Lando, Chazarreta, Montefusco, Poli (10’ st Zamani), Oliveira, Messaggi, Elia (16’ St Benkhalqui), Titizian, Sanchez, Teliz, Vasil. A disp.: Rugolo, Gorshdian, Armani, Latella, Maressa, Attici, Gay. All. Francesco Cozza

Acireale: Zizzania, Maltese, Lucchese (40’ st Mirabelli), Germinio, Cicirello, Milo (49’ st Sticenko), Lo Coco

(35’ st Di Mauro), Tufano, Vaccaro, Palma, Zuppel. A disp.: Bollati, D’Alessandris, Montaperto, De Mutiis, Spinelli, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Valenti di Brindisi (Grimaldi di Bari e Tangaro di Molfetta).

Note: sono stati ammoniti Palma, Zuppel e Maltese. Recupero: 2' e 5'.