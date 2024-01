Serie D: l'Acireale agguanta in extremis il San Luca 

L'Acireale ha pareggiato 1 a 1 sul campo del San Luca, conquistando un punto sui "titoli di coda" del match. Primo tempo ad alto ritmo con diverse occasioni per entrambe le squadre. Al “Corrado Alvaro”, migliore è l'approccio dei padroni di casa, che vanno vicini al gol con la conclusione a colpo sicuro di Pezzati, intercettata da Zizzania. Dall'altra parte, il palo nega il vantaggio a Montaparto, autore di un tiro calibrato. Stessa sorte tocca, nel recupuro, al calabrese Fiumara, che si mette le mani nei capelli quando il "legno" respinge la sua conclusione.

Inizio di ripresa favorevole al San Luca, che sfiora la realizzazione con il solito Fiumara, il cui colpo di testa manca di poco il bersaglio. E' il preludio alla rete, che si materializza all'11' sul rigore del bomber Pelle. Incassata la botta, i granata non si arrendono. Cicirello viene "murato" (41') sul più bello. Nell'extra time, Vaccaro esalta su punizione i riflessi di Iannì. Il portiere locale non può, però, nulla sul pnealty trasformato da Zuppel, fischiato dall'arbitro dopo un tocco di mano in area da parte di Krusnauskas (espulso). Finale particolarmente nervoso, come conferma il "rosso" rimediato anche da Pezzani.

San Luca-Acireale 1-1

Marcatori: 15' st Pelle (rigore); 50' st Zuppel (rigore).

San Luca: Iannì, Pezzati, Diarra, Romero, Fiumara, Ficara (49' st Bordon), Mazzone, Caligiuri, Pelle (39' st Krusnauskas), Raso (24’ stGiampaolo), Sofrà.A disp.: Mittica, Apostu, Pino, Murdaca, Schembari e Gatto. All. Renato Mancini.

Acireale: Zizzania, Di Mauro (9’ ST Milo), Maltese, Lucchese (10’ st Cangemi), Montaperto (23’ st Vaccaro), Germinio, Cicirello, Lo Coco, Tufano, Palma, Zuppel. A disp: Bollati, Galletta, Sticenko, Mirabelli, Spinelli e Cusumano. All. Sasà Marra.

Arbitro: Toselli di Gradisca D’Isonzo (Mansutti di Basso Friuli e Carlevaris di Trieste).

Note: sono stati espulsi Krusnauskas e Pezzati. Recupero: 2' e 7'.