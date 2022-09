Serie D, Paternò a caccia di punti nel match contro il Santa Maria Cilento

Il tecnico del Paternò Peppe Pagana ha suonato la carica ai suoi alla vigilia della sfida contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, in programma oggi con inizio alle ore 15.00 allo stadio "Orazio Raiti" di Biancavilla e valida per la 2^ giornata del campionato di serie D (girone I). "Contro il Santa Maria Cilento sarà una partita difficilissima, affronteremo una squadra forte, composta da ottimi elementi per la categoria, guidata da un bravissimo allenatore – ha dichiarato Pagana –. Noi ci siamo allenati duramente in questi giorni. Dobbiamo dare tantissimo perché vogliamo riscattare la sconfitta rimediata ad Aversa all'esordio. Lotteremo su ogni pallone e sarà una gara importante, come lo sono tutte, sicuramente tiratissima e ad alta intensità, dove il risultato arriverà soltanto se si andrà in campo mettendo al primo posto concentrazione, sacrificio e tanta voglia di fare".

Il match verrà trasmesso in diretta streaming gratuita “Un piccolo gesto voluto dal presidente Zappalà e dalla società – si legge nella nota Facebook del club etneo - che ci auguriamo possa essere di buon auspicio al fine di poter essere in tanti, ma con l'obiettivo di tornare presto a casa e riempire il "Falcone-Borsellino".