Serie D, Paternò-Catania si giocherà a Lentini?

Dovrebbe giocarsi allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini il match tra Paternò e Catania. Il campo dei paternesi, il "Falcone e Borsellino", è stato infatti squalificato a causa di alcuni incidenti registrati nella partita interna con il Licata, persa dai padroni di casa per 1-0. Domenica, quindi, le compagini si affronteranno alle 15 e a porte chiuse. È scattata per il Paternò anche una sanzione e una ulteriore gara interna a porte chiuse. Il club ha presentato un ricorso ma attualmente, in attesa di sviluppi, la gara si giocherà senza spettatori.