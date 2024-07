Il Paternò riparte dal ds Strianese, Catalano vicino alla panchina rossazzurra

Il Paternò riparte dal direttore sportivo Vittorio Strianese per preparare, nel migliore dei modi, il campionato di serie D. "Siamo pronti per questa nuova stagione, che Paternò vorrà vivere in prima linea – ha dichiarato Strianese ai canali ufficiali del Paternò Calcio -. Sarà un torneo pieno di derby, che si annuncia equilibrato. Stiamo lavorando in maniera silenziosa nel rispetto delle richieste della società. Dobbiamo strutturarci bene sin da subito anche a livello organizzativo, tra staff e calciatori prima del ritiro estivo. Alcuni giocatori verranno confermati, mentre sarà ufficializzato presto il nome dell'allenatore. Stiamo cercando di allestire una squadra all'altezza della situazione, degna della nostra città e della tifoseria. Il Paternò dovrà vivere un’annata serena, proponendo bel gioco e lottando a viso aperto contro tutte le avversarie. Una cosa è certa, metteremo professionalità e impegno".

Per quanto riguarda il tecnico che siederà sulla panchina etnea, sembra essere vicino il ritorno di Gaetano Catalano, che guidò i rossazzurri per due stagioni, vincendo nel 2020 l’Eccellenza ed assicurandosi poi la salvezza in D. Nei prossimi giorni, dovrebbe essere fissata la presentazione ufficiale alla stampa.